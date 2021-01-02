Найбагатші світові мільярдери не лише не збідніли за рік пандемії коронавірусу, а й зуміли примножити свої статки. Про це повідомила фінансова агенція Bloomberg.

Станом на початок січня 2021 року статки 500 найбагатших людей на землі збільшилися на 1,8 трлн доларів США. Сукупно вони дорівнюють близько 7,6 трлн доларів США.

Експерти Bloomberg заявили, що торік рівень багатства підскочив на рекордний 31%. Це є найбільшим стрибком за вісім років існування індексу мільярдерів.

П’ять з 500 світових багатіїв володіють статками понад 100 млрд доларів.

Топ-10 найбагатших людей 2020 року:

Джефф Безос – засновник платформи онлайн-покупок Amazon.com Inc, його статки оцінюють у 190 млрд доларів; Ілон Маск – засновник компанії Tesla, 170 млрд доларів; Білл Гейтс – американський підприємець і громадський діяч, засновник та акціонер Microsoft, 132 млрд доларів; Бернар Арно – президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy, його статки оцінюють в 114 млрд; Марк Цукерберг – засновник Facebook, 104 млрд; Уоррен Баффет – акціонер Apple, IBM й інших успішних проектів, 87,6 млрд доларів; Ларрі Пейдж – співзасновник Google, 82,4 млрд доларів; Стів Баллмер – генеральний директор Microsoft, 80,4 млрд доларів; Сергій Брін – співзасновник Google, 79,8 млрд; Ларрі Еллісон – американський підприємець, колишній генеральний директор Oracle і найбільший акціонер компанії NetSuite, 79,7 млрд доларів.

Єдиний представник українського бізнесу в рейтингу – Рінат Ахметов зі 7,53 млрд доларів статків.