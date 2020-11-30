Програма NASA Artemis, яка передбачає повернення людей на Місяць, включає плани з будівництва АЕС на супутнику Землі. Про це повідомляє «Голос Америки».

Перший політ майбутнього апарату відбудеться у 2021 році й він буде безпілотним. Уже за три роки, за планом, на супутник Землі полетять люди.

До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проект – підготувати до запуску частини проекту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції.

Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту.

NASA та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проект у життя.

США наразі є єдиною країною, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів.