NASA планує побудувати на Місяці атомну електростанцію
До 2026 року NASA планує підготувати до запуску перші частини проекту АЕС на Місяці
Програма NASA Artemis, яка передбачає повернення людей на Місяць, включає плани з будівництва АЕС на супутнику Землі. Про це повідомляє «Голос Америки».
Перший політ майбутнього апарату відбудеться у 2021 році й він буде безпілотним. Уже за три роки, за планом, на супутник Землі полетять люди.
До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проект – підготувати до запуску частини проекту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції.
Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту.
NASA та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проект у життя.
США наразі є єдиною країною, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів.