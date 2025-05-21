Адвоката затримали в центрі Львова

Співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з контрозвідкою СБУ затримали у Львові адвоката Юрія Панчука та його спільницю на хабарі 2 тис. доларів. За версією правоохоронців, за гроші адвокат обіцяв влаштувати військовозобов’язаного на службу в тилу. Сам адвокат свою приченість до схеми заперечує.

Як повідомили у середу, 21 травня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, адвокат через свої зв’язки обіцяв працевлаштувати чоловіка мобілізаційного віку на службу до тилових підрозділів. Свою послугу оцінив у 2 000 доларів. Гроші клієнт мав передати його довіреній особі.

Передача грошей відбулася через посередницю

Адвоката та його спільницю затримали поліцейські. Як видно з оприлюднених поліцією фото, затримання відбулося на вул. Шпитальній у центрі Львова. Їм оголосили про підозру за зловживання впливом (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Обом обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією ZAXID.NET, затриманим виявився львівський адвокат Юрій Панчук.

«Я не погоджуюсь з пред’явленим мені обвинуваченням, не вважаю себе винним», – заявив Юрій Панчук у коментарі ZAXID.NET. Він стверджує, що правоохоронці провели обшуки в його помешканні, в автомобілі та на робочому місці, однак грошей не знайшли.

«Я знаю ту особу, у якої вилучили гроші, знайомий з нею, але я не маю до того відношення», – запевнив адвокат.

Він розповів, що суд визначив йому заставу у розмірі 60 тис. грн, яку він сплатив. Також його відсторонили від посади юрисконсульта у військовій частині.