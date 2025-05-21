Підрядник до 31 грудня 2025 року має розрівняти та ущільнити сміттєзвалище біля Ужгорода

Комунальне автотранспортне підприємство-072801 Ужгородської міської ради уклало договір на поточний ремонт полігону твердих побутових відходів у селі Барвінок за 7,1 млн грн з компанією «Коватехбуд». Підприємство належить депутату Холмківської сільради від Партії угорців України КМКС Віктору Копачу.

ТОВ «Коватехбуд» став єдиним учасником аукціону. Договір з переможцем 29 травня уклав директор КАТП-072901, депутат Ужгородської міської ради від Партії твого міста Олександр Борисенко, який нещодавно отримав підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Вартість підряду – 7,1 млн грн. За ці гроші «Коватехбуд» до 31 грудня 2025 року має розрівняти та ущільнити сміттєзвалище у с. Барвінок Ужгородського району, а також пробурити на його території свердловини для дегазації.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, власником «Коватехбуд» є Віктор Копач – чинний депутат Холмківської сільради від Партії угорців України КМКС. У 2023 році Віктор Копач фігурував у судовій справі за позовом Держгеокадастру, який вимагав підприємця звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею 0,4305 га у с. Есень Ужгородського району, забрати з неї пісок, а також компенсувати заподіяну шкоду. Один з останніх виграних тендерів фірми депутата Віктора Копача – ремонт дороги на території його ж сільради за 4 млн грн у 2023 році.

Нагадаємо, у березні 2025 року прокурор Закарпаття Анатолій Ковальчук повідомив про підозру директору КАТП-072901 Олександру Борисенку за засмічення земельних ділянок Баранинської громади. За службову недбалість депутату, який дозволяв вивозити сміття на переповнений полігон, загрожує до 5 років ув’язнення.