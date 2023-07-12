Місце, де чоловік незаконно видобував пісок

Держекоінспекція на Закарпатті викрила місцевого мешканця, який незаконно видобував пісок на річці Тиса поблизу села Есень Чопської ОТГ. Йдеться про підприємця Віктора Копача. Старатель прикривався роботами з очищення річища й завдав збитків державі на приблизно 10 млн грн. У прес-службі Держекоінспекції у середу, 12 липня, розповіли, що скерували до чоловіка претензії на відшкодування збитків.

Підприємець продавав пісок на околиці села Есень та в селі Холмок Ужгородського району. «На місце пригоди працівники ДЕІ викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка зафіксувала порушення та повинна внести відповідні відомості в ЄРДР, розпочати кримінальне провадження та провести розслідування. Загальна маса незаконно видобутих корисних копалин (піску) складає понад 8700 м³. У зв'язку з цим до ділка наприли претензії на відшкодування завданих збитків», – йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

Екологи не називають ім'я старателя, але вони опублікували фото з місця інциденту, на якому зображена інформація про роботи. Йдеться про нібито очищення річища Тиси, яке проводить підприємець Віктор Копач.

Підприємець прикривався очищенням Тиси (Фото ДЕІ)

Зазначимо, що екологи звинуватили приватний зоопарк на Закарпатті у жорстокому поводженні з тваринами. Йдеться про розважальний комплекс Leopark у селі Березинка Мукачівського району.