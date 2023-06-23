Тварин утримували у малих клітках

Державна екологічна інспекція звинуватила у жорстокому поводженні з тваринами приватний розважальний комплекс Leopark у селі Березинка Мукачівського району. На території комплексу з 2019 року діє зоопарк з дикими тваринами. У прес-службі ДЕІ у п'ятницю, 23 червня, повідомили, що винуватцям загрожує штраф або позбавлення волі.

«Тривалий час на території приватного розважального комплексу в одному з населених пунктів Мукачівського району діяв зоопарк, в якому встановлено жорстоке поводження з дикими тваринами, яких утримували в неналежних умовах (гімалайський ведмідь, пума та інші дикі тварини). Зокрема, площа вольєра для утримання та розведення диких тварин (з розрахунку на одну особину) явно не відповідає встановленим нормам і є значно меншою», – розповіли у Держекоінспекції.

Тварини із приватного зоопарку (Фото Державної екологічної інспекції у Закарпатській області)

За словами екологів, якщо правоохоронці доведуть факт жорстокого поводження з дикими тваринами, то весь зоопарк вилучать. Покаранням за правопорушення може бути штраф або ж до 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, що розважальний комплекс Leopark також передбачає ресторан та бенкетний зал. У зоопарку утримували лемурів, пум, ведмедів, черепах, птахів тощо. Офіційного статусу зоопарку бізнес не мав. Відвідувачам пропонували робити фото з тваринами та погодувати їх.