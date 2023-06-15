Наразі собаки перебувають на перетримці, згодом їм знайдуть господарів

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо мешканки Волині, яка викинула у закинутий колодязь двох собак. Виснажених тварин із ями дістали зоозахисниці. Наразі собаки перебувають на перетримці, згодом їм шукатимуть господарів.

Про інцидент повідомила громадська організація Kovel Animals у понеділок, 12 червня. Зазначалось, що із ями в селі Любитів волонтери витягнули двох виснажених собак. Як видно на відео, щоб дістати тварин одній з волонтерок довелось повністю спуститись у яму.

У коментарі «Суспільному» одна з волонтерок розповіла, що про те, що собаки у біді, дізналися від місцевих жителів. Пси жили на території колишньої ферми, де нині діють декілька підприємств. За даними громадської організації, на території було сім собак. Чотирьох вони стерилізували і провакцинували торік.

Дістали собак із закинутого колодязя ледь живими. На шиї однієї з тварин був капроновий зашморг. Скільки часу тварини пробули в ямі, невідомо.

На дні ями волонтерки виявили рештки інших собак, тож жінки звернулись до поліції. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині підтвердили, що щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Також правоохоронці вже встановили особу жінки, яка викинула тварин у яму. Навіщо вона так вчинила, з'ясовують слідчі.