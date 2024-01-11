Із ями виснажених собак врятували небайдужі люди

На Волині судили 68-річну жінку, яка викинула у недіючий колодязь двох собак і залишила їх там помирати. Суд визнав її винною у жорстокому поводженні з тваринами і присудив два роки іспитового терміну.

Зазначимо, що злочин 68-річна мешканка села Любитів Ковельського району вчинила у червні 2023-го року. Вона вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води. Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.

Згодом виснажених і побитих тварин знайшли та витягнули з колодязя волонтери. Вони ж і надали розголос цій ситуації.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у четвер, 11 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Суд визнав жінку винуватою та призначив їй п’ять років позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що санкція статті передбачає значно суворіше покарання – від п’яти до восьми років тюрми.