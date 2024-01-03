На Рівненщині судили 51-річного чоловіка, який на очах у сусідки вбив її кота. Свій вчинок він пояснив тим, що розізлився через те, що кіт вкрав у нього рибину. За скоєне йому присудили рік умовно.

Як йдеться у вироку Гощанського райсуду, злочин чоловік вчинив 3 вересня в селі Дорогобуж. Ввечері Микола К. вхопив сусідського кота Степана і почав бити його головою об асфальт на очах у власниці. Внаслідок травм кіт загинув на місці.

Власниця кота звернулась в поліцію. Тож щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).

На судовому засіданні чоловік визнав провину. «Зазначив, що вбив кота через те, що останній викрав у нього копчену рибину, яку він придбав разом зі спиртним та планув з’їсти. На даний час у вчиненому щиро розкаюється та критично ставиться до своїх дій, запевнив, що у подальшому такого не вчинятиме», – наводять у вироку пояснення чоловіка.

Суддя Юлія Оленич визнала Миколу К. винним та призначила йому лише рік іспитового терміну. Зауважимо, що вирок ще неостаточний, його можна оскаржити в апеляційному суді.