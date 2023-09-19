На Рівненщині поліція знайшла двох 13-річних братів, які знущались над котом. Один з хлопців вдарив тварину ногою, а інший бив палкою. Оскільки школярам ще немає 14 років і вони не можуть нести адмінвідповідальність, протоколи складуть на їхніх батьків.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інформація про знущання над кошеням на вулиці Центральній в селі Тинне надійшла до поліції в понеділок, 18 вересня. На місце виїхав інспектор сектору ювенальної превенції. Переглянувши відео з камери спостереження одного із місцевих магазинів, поліцейські встановили особи дітей, які знущались над твариною.

«Правоохоронці з'ясували, що напередодні двоє місцевих 13-річних братів, учні восьмого класу Тинненського ліцею, на вулиці Центральній почали жбурляти ногами кошеня, а потім ще й били палкою. На щастя, кошеня вижило», – йдеться у повідомленні.

Фрагмент відео з камери спостереження опублікували в каналі «Рівне 1283». На записі чітко видно, як один з хлопців завдає тварині сильного удару ногою, а потім бере кота на руки і йде геть.

Наразі поліцейські проводять перевірку із залученням соціальної служби у справах дітей триває, а також з'ясовують, чи вчиняли хлопці подібне раніше.

Відносно батьків вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Їм загожує по 850 грн штрафу.