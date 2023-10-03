На Рівненщині 51-річний чоловік до смерті побив сусідського кота. Чоловік пояснив, що таким чином хотів покарати тварину, яка з'їла куплену ним копчену скумбрію. За жорстоке поводження з котом зловмиснику загрожує до трьох років ув'язнення.

Інцидент стався ввечері 3 вересня, але відомо про нього стало у вівторок, 3 жовтня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Зазначається, що до правоохоронців звернулась мешканка села Дорогобуж і повідомила, що сусід на її очах вбив її кота.

«51-річний чоловік, побачивши кота 29-річної сусідки, в присутності останньої вхопив тварину за шкіру та почав бити його головою об асфальт. Від отриманих травм чотирилапий загинув», – описують обставини злочину в поліції.

Підозрюваний пояснив, що незадовго до інциденту сусідський кіт украв копчену скумбрію, яку він купив та поклав на веранді. Мовляв, через це він вирішив покарати кота.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за тч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає максимум до трьох років ув'язнення. У поліції додають, що обвинувачений начебто розкаявся у вчиненому.

Наразі розслідування справи завершене, матеріали скерували до суду.