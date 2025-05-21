Другий тур виборів в університеті проведуть 27 травня 2025 року

У вівторок, 20 травня, у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького відбулись вибори ректора – за посаду змагались Іван Парубчак та Руслан Пеленьо. Жоден з них не набрав необхідну кількість голосів, тому призначили другий тур виборів.

Як повідомила пресслужба університету, явка становила понад 92% (участь у голосуванні взяли 896 із 970 виборців). За даними організаційного комітету, чинний в.о. ректора університету Іван Парубчак набрав 483 голоси (49,8%), а професор кафедри мікробіології та вірусології Руслан Пеленьо – 321 голос (33,1%). 85 людей (8,8%) не підтримали жодного кандидата, а 7 бюлетенів визнали недійсними.

Оскільки жоден із кандидатів не набрав необхідну кількість голосів (понад 50%), то у Львівському ветеринарному університеті призначили другий тур виборів, який відбудеться 27 травня.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про кандидатів на посаду ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.