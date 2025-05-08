На вибори ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, що відбудуться 20 травня, свої кандидатури подали двоє претендентів. Про це ідеться на сайті університету.

За посаду ректора змагатимуться чинний виконувач обов’язків ректора університету 49-річний Іван Парубчак та професор кафедри мікробіології та вірусології 46-річний Руслан Пеленьо. Розповідаємо, що це за люди та чим вони відзначилися в житті та науці.

Іван Парубчак

Іван Парубчак (фото з Вікіпедії)

«Старших треба поважати»

Іван Парубчак виконує обов’язки ректора ветеринарного університету з вересня 2023 року. Його призначив міністр освіти Оксен Лісовий. Тоді проти призначення Івана Парубчака виступив профком студентів університету, що вимагав провести відкриті вибори ректора. Виконувач обов’язків ректора зустрівся з представниками двох львівських медіа, щоб розповісти про законність свого призначення.

Зустріч в. о. ректора з медіа. Фото Четвертої студії

Тоді він сказав, що студенти мають навчатися, а не «перебивати професора»: «Я у переддень вступу на посаду пробував пояснити цим студентам усі правові нюанси цієї ситуації. Однак їх лідери вирішили замість толерантної розмови, яка має бути присутня у стінах академічної установи, перебити слова професора, доктора наук криком. Ну що ж, я розумію студентський драйв. Але їх основні зусилля мали б бути спрямовані на активне навчання».

У своїй виборчій програмі Іван Парубчак обіцяє гідні умови роботи та оплати праці для працівників університету, міжнародну співпрацю, підтримку інноваційних досліджень. Студентам же він обіцяє розвиток самоврядування, співпрацю з бізнесом і роботодавцями для здобуття практичних навичок. Також Іван Парубчак обіцяє покращити інфраструктуру університету.

Кар’єрні спроби

Іван Парубчак у 1999 році закінчив Львівську політехніку за спеціальністю «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів». Під час навчання був членом української республіканської партії «Собор» і очолював її молодіжну організацію у Львові. Також членом партії був його батько Орест Парубчак.

Разом з однопартійцями він був засновником ТОВ «Галатея», що займалося оптовою торгівлею, як свідчать дані сервісу YouControl. Вийшов з фірми у 2006 році. Певний час з 1995 року значився серед засновників фірми «Універсум», що шила взуття.

У 2002 році він отримав диплом Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Того ж року закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України і отримав диплом за спеціальністю «Державне управління».

Упродовж 2006-2007 років Іван Парубчак був помічником на громадських засадах народного депутата від партії «Батьківщина» Степана Курпіля.

Водночас до 2007 року він був радником першого заступника голови Львівської облради із соціально-гуманітарних питань. Потім сім років працював на кафедрі філософії та економіки Львівського медичного університету.

З 2015 року Іван Парубчак працює у Львівському ветеринарному університеті, був професором кафедри зовнішньоекономічної діяльності та завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування. Має звання доктора наук з державного управління.

У 2019 році Іван Парубчак претендував на посаду керівника департаменту освіти Львівської обласної державної адміністрації, проте конкурс так і не довели до кінця.

Також Іван Парубчак є головним редактором журналів університету «Сільський господар» і «Науковий вісник». Автор та співавтор понад 120 наукових праць, колективних та одноосібних монографій і навчальних посібників, як ідеться в його біографії.

У 2021 році нагороджений грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом». У 2023 році отримав медаль «За сумлінну працю» профспілки Кабінету міністрів України.

290 пачок сигарет

У грудні 2016 року Галицький районний суд Львова виніс постанову у справі про адміністративні правопорушення, в якій до відповідальності притягалася людина на ім’я Іван Орестович Парубчак. Хоча в постанові йдеться про людину, яка тимчасово не працює, в документі фігурує такий же автомобіль, як вже був на той час у в. о. ректора ветеринарного університету – Ssang Yong Rexton.

Справа стосується спроби вивезти через українсько-польський кордон 290 пачок сигарет LD blue, заховані в запасному колесі. Це сталося у листопаді 2016 року. Суд призначив людині, яка притягалась до відповідальності, штраф у 4740 грн з конфіскацією сигарет і колеса.

Жодних заощаджень і мала зарплата

Іван Парубчак одружений, має трьох дітей. Діти Івана Парубчака Павло та Ольга живуть окремо і працюють на себе, Катерина – живе з батьками. У 2023 році Павло Парубчак заробив підприємництвом понад 750 тис. грн, даних за 2024 рік немає.

У декларації про доходи за 2024 рік Іван Парубчак вказав дві земельні ділянки загальною площею 2480 м2 – одну в Славській громаді, іншу – в селі Раковець біля Львова. Його дружині Галині Парубчак належить садовий будинок площею 149 м2 у Львові. Їздить кандидат у ректори на автомобілі Ssang Yong Rexton 2013 року випуску. У попередній його декларації значився також автомобіль ВАЗ, проте інформації про його продаж в документах немає.

У 2024 році Іван Парубчак заробив 437 тис. грн у ветеринарному університеті і 64 тис. грн – в університеті Франка. Галина Парубчак отримала 19 тис. грн зарплати від ФОП Мар’яни Сус. Раніше Галина Парубчак також працювала у ветеринарному університеті. Заощаджень, згідно з декларацією про доходи, подружжя Парубчаків не має.

Руслан Пеленьо

Руслан Пеленьо (фото Львівського ветеринарного університету)

Все життя на одному місці

Руслан Пеленьо працює у Львівському ветеринарному університеті з 2001 року, відколи закінчив його за спеціальністю «Лікар ветеринарної медицини». У 2020 році отримав вчене звання професора. Двічі був деканом факультету громадського розвитку та здоров’я. У своїй біографії пише, що за цей час на факультеті з’явились нові освітні програми, а його база значно покращилась.

Доктор ветеринарних наук, автор понад 160 наукових та навчально-методичних робіт, автор навчальних посібників з грифом міністерства освіти.

Одружений, має двох дітей. Дружина Галина Пеленьо – директорка садочка в смт Новий Яричів Кам’янка-Бузького району. Саме з цього району походить Руслан Пеленьо. Син Андрій працює в Міжнародному центрі корекції постави «Академія Грація» фізичним терапевтом і масажистом, дочка Діана – ще вчиться.

Розвиток бренду

Руслан Пеленьо у своїй програмі обіцяє модернізувати систему управління університетом, оновити його бренд, передусім у соцмережах, затвердити новий статут і комунікаційну стратегію, актуалізувати освітні програми, покращити інфраструктуру університету, автоматизувати управлінські процеси. А ще – належне фінансове забезпечення, партнерство з бізнесом, громадою, міжнародними організаціями та іншими університетами. Також він обіцяє запобігати корупції в навчальному закладі.

Щодо обіцянок про оновлення бренду, то в 2021 році Руслан Пеленьо разом з проректором Ігорем Турком активно просував перейменування ветеринарного університету. Зокрема ішлося про те, щоб прибрати статус «ветеринарного». Проти цієї ідеї виступила низка викладачів та студентів. На їхню думку, це призвело б до знищення університету і ще однієї спроби його реорганізації.

Попередня спроба була у 2012-13 роках, коли «ветеринарку» хотіли приєднати до аграного університету в Дублянах. За словами колег Руслана Пеленя, він був одним з небагатьох, хто був не проти приєднання закладу.

Щодо статків Руслана Пеленя та його сім’ї, то в реєстрі НАЗК немає декларацій кандидата або його дружини.

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Нагадаємо, раніше журналісти дослідили, як з 2022 року зросла кількість студентів-чоловіків призовного віку у львівських закладах вищої освіти. В цьому дослідженні Львівський ветеринарний університет увійшов у топ-3 заклади за зростанням.

Так, у 2022 році він прийняв на перший курс платної форми навчання на 322% більше чоловіків, ніж у 2021 році (912 проти 216), цьогоріч таких студентів – 835. У 2023 році на 87% зросла кількість першокурсників-чоловіків платної форми навчання на спеціальності ерготерапія і фізична терапія, на 68% – на спеціальності водні біоресурси та аквакультура, на 42% – фізична культура і спорт, на 40% – право.

Додамо, з 2014 до 2023 року ректором Львівського університету був Володимир Стибель.

Нещодавно у Львові також обрали ректорів НУ «Львівська політехніка» та ЛНУ імені Івана Франка.