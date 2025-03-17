Вибори в університеті проведуть 20 травня 2025 року

Міністерство освіти призначило вибори ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького. Як вказано у наказі міністра Оксена Лісового, вибори проведуть 20 травня 2025 року.

Наразі в.о. ректора Львівського національного ветуніверситету є Іван Парубчак. Міністр освіти призначив його на цю посаду на початку вересня 2023 року. Проти призначення Парубчака виступав профком студентів, який вимагав провести відкритий конкурс на посаду ректора.

49-річний Іван Парубчак працює в університеті ветеринарної медицини та біотехнологій з 2015 року. У 2015-2017 роках перебував на посаді професора кафедри зовнішньоекономічної діяльності, з 2017 року був завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування.

Як повідомляв ZAXID.NET, цієї весни вибори проходять ще у двох найпопулярніших університетах Львова. У «Львівській політехніці» уже відбувся перший тур виборів: перемогу здобули Наталія Шаховська та Назар Подольчак. Другий тур відбудеться 19 березня.

22 квітня вибори ректора відбудуться у ще одному знаковому львівському ВНЗ – національному університеті імені Івана Франка. За посаду ректора змагаються дев’ятеро кандидатів.