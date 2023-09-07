47-річний Іван Парубчак виконуватиме обов’язки ректора до 6 грудня 2023 року

Міністерство освіти і науки призначило професора Івана Парубчака виконувачем обовʼязків ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького. Проти цього призначення виступив профком стуентів, який вимагає провести вікритий конкурс на посаду ректора.

5 вересня міністрі освіти Оксен Лісовий видав наказ про призначення в. о. ректора Львівського ветеринарного університету 47-річного професора, доктора наук з державного управління Івана Парубчака. У наказі вказано, що він має виконувати обов’язки ректора до 6 грудня 2023 року. На цій посаді він замінив 55-річного Володимира Стибеля, який працював на посаді ректора з грудня 2017 року.

6 вересня нового очільника університету представили студентам, однак профком виступив проти призначення ректора поза конкурсом. У соцмережах профком опублікував відеозвернення, на якому присутні кілька сотень студентів, із закликом організувати конкурс на посаду ректора.

Зазначимо, що Іван Парубчак працює в університеті ветеринарної медицини та біотехнологій він з 2015 року. У 2015-2017 роках перебував на посаді професора кафедри зовнішньоекономічної діяльності, а з 2017 року є завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування. Також Іван Парубчак є членом постійної докторської спеціалізованої вченої ради з державного управління НУ «Львівська політехніка».

У 2019 році він безуспішно кандидував на посаду керівника департаменту освіти Львівської ОДА.