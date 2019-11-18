ЛОДА не змогла обрати керівника департаменту освіти з-поміж 18 кандидатів

Конкурс на посаду закрили, так і не обравши переможця

СуспільствоНаталія Шутка, 18 листопада19300

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За результатами конкурсного відбору на посаду директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА переможця не визначено. Про це повідомляється на сайті вакансій career.gov.ua. Про причини такого рішення на цьому сайті не вказується.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівській ОДА, конкурсна комісія за підсумками кількох етапів конкурсу на посаду директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації ще 8 листопада з-поміж 18 претендентів відібрала трьох кандидатів. Зокрема, відбір пройшли екс-перший заступник голови Дрогобицької РДА Степан Рудницький, колишня заступниця голови ЛОДА за часів Олега Синютки Оксана Стоколос-Ворончук та професор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького Іван Парубчак. Після цього ці троє кандидатів мали пройти співбесіду з головою ЛОДА Маркіяном Мальським. Однак у підсумку конкурс на посаду закрили, так і не обравши переможця.

Зазначимо, департаментом освіти і науки ЛОДА до кінця літа 2019 року керувала Любомира Мандзій, яка у вересні 2019 року на два дні очолила управління Державної служби якості освіти у Львівській області, а після цього перейшла на посаду заступника міністра освіти України.

На посаду керівника департаменту освіти і науки було оголошено конкурс, на який зголосилися 18 кандидатів. Наразі обов’язки керівника виконує заступник директора департаменту Ігор Гайдук.

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