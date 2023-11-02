Суттєво побільшало студентів у віці 30+ років

За підсумками вступної кампанії 2023 року, українські заклади вищої освіти прийняли на навчання за контрактом близько 110 тис. чоловіків призовного віку (торік було 85 тис.). Частка чоловіків серед студентів першого курсу платної форми навчання у 2023 році зросла загалом до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років, ідеться в аналітичному матеріалі NGL.media.

Найбільше зростання кількості студентів-чоловіків помітне у вікових категоріях 30+ і 40+. Так, у першій за два роки кількість першокурсників зросла у 23 рази – до 43,7 тис. студентів. У другій категорії у 2021 році було 692 першокурсника, а у 2023 році – 27,7 тис.

Є дві основні причини такого зростання – відстрочка від мобілізації на час навчання на денній формі та бажання університетів і академій заробити, адже середня вартість вищої освіти в Україні зросла до майже 24 тис. грн.

«Виходячи з середньої вартості навчання і кількості вступників, цього року українські ЗВО отримали понад 2,6 млрд грн лише за рахунок чоловіків далеко не студентського віку. Минулого року такий додатковий дохід склав 1,7 млрд грн», – підрахували в NGL.media.

Лідером в Україні зі збільшення кількості серед першокурсників чоловіків-контрактників став харківський Український державний університет залізничного транспорту (цьогоріч тут таких студентів у 20 разів більше, ніж у довоєнному 2021 році – 2033 проти 102).

Львівські заклади вищої освіти

У багатьох львівських вишах у 2023 році кількість чоловіків-контрактників серед першокурсників зросла не надто суттєво, пік відбувся у 2022 року. А є такі, де кількість таких студентів, навпаки, зменшилась.

Лідером зі зростання кількості чоловіків-контрактників серед першокурсників у Львові є Українська академія друкарства. У 2022 року зростання становило 754%, а у 2023 – ще +22%. Тобто у 2021 році на контрактну форму навчання на перший курс тут прийняли 93 студентів-чоловіків, у 2022 році – 794, цьогоріч – 966. Найбільшою популярністю у 2023 році користуються такі спеціальності, як прикладна механіка (+387% студентів-чоловіків на першому курсі), комп’ютерна інженерія (+383%), облік і оподаткування (+300%), галузеве машинобудування (+230%), технології захисту навколишнього середовища (+100%).

На другому місці – Львівський національний університет природокористування, де торік на платній формі навчання стало на 616% більше чоловіків серед першокурсників, а у 2023 році – ще +36%. З 2021 року і до сьогодні їхня кількість зросла майже у 10 разів – з 205 до 1997. Найбільше у 2023 році зросла кількість чоловіків-першокурсників платної форми навчання за спеціальностями садово-паркове господарство (+1100%), технології захисту навколишнього середовища (+609%), захист і карантин рослин (+300%), садівництво і виноградарство (+248%), галузеве машинобудування (+143%).

Третій – Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені Степана Гжицького. Він прийняв у 2022 році на перший курс платної форми навчання на 322% більше чоловіків, ніж у 2021 році (912 проти 216), цьогоріч таких студентів – 835. У 2023 році на 87% зросла кількість першокурсників-чоловіків платної форми навчання на спеціальності ерготерапія і фізична терапія, на 68% – на спеціальності водні біоресурси та аквакультура, на 42% – фізична культура і спорт, на 40% – право.

Далі у переліку – ЗВО «Львівський університет бізнесу і права». Тут у 2022 році кількість чоловіків серед першокурсників платної форми навчання зросла на 296% – зі 48 до 190. Щоправда, у 2023 році таких зараховано лише 19.

У національному університеті «Львівська політехніка» кількість чоловіків-контрактників за два роки повномасштабної війни теж разюче зростала – із 1609 у довоєнному 2021 році, до 4613 (+187%) у 2022 році і 5347 (ще +16%) у 2023 році. У «Львівській політехніці» чоловіки обирають вчитись на таких спеціальностях: матеріалознавство (+1050% чоловіків-першокурсників платної форми у 2023 році), електроніка (+238%), біомедична інженерія (+233%), теплоенергетика (+180%), облік і оподаткування (+162%).

Побільшало чоловіків-контрактників першого року навчання і у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського – у 2022 році це було +113% (або 443 людини проти 208 у 2021 році). У 2023 році таких студентів-першокурсників набрали 377. Вони обирали менеджмент (+103% чоловіків-контрактників першого року навчання), туризм (+88%), готельно-ресторанна справа (+67%), хореографія (+14%).

Торік на 82% у порівнянні з 2021 роком побільшало чоловіків-першокурсників у вищому навчальному приватному закладі «Львівський медичний університет» (62 проти 34). Та цьогоріч тут набрали на перший курс лише 47 чоловіків, серед яких найпопулярніші спеціальності фармація, промислова фармація (+150%), ерготерапія, фізична терапія (+79%).

Майже на половину зросла кількість чоловіків серед першокурсників Львівського торговельно-економічного університету – із 377 до 621 у 2021 і 2023 роках відповідно. Цьогоріч найпопулярніші серед чоловіків-контрактників першого року навчання спеціальності – туризм (+165%), харчові технології (+98%), облік і оподаткування (+27%), маркетинг (+23%), фінанси, банківська справа і оподаткування (+7%).

У Львівській національній академії мистецтв торік кількість чоловіків-контрактників першого року зросла на 9 осіб (+31%), а у 2023 році зменшилась на 39% – на перший курс платної форми зараховано 28 чоловіків.

На 31% у 2022 році побільшало першокурсників-чоловіків платної форми навчання у Львівському державному університеті внутрішніх справ (260 проти 199 у 2021 році). Та вже цьогоріч таких першокурсників поменшало – лише 212.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році серед першокурсників на третину побільшало чоловіків-контрактників – із 1217 до 1572. У 2023 році таких студентів – 1407.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності щороку з 2021 до 2023 року збільшував прийом чоловіків-контрактників на перший курс на 27% (312, 397, 504 відповідно). Цього року вони обирали психологію (+140% студентів-чоловіків платної форми навчання), цивільна безпека (+70%), пожежна безпека (+66%), соціальна робота (+50%), менеджмент (+21%).

В Українському католицькому університеті кількість першокурсників-чоловіків коливалась незначно: +12% у 2022 році і -17% – у 2023. У Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка приріст чоловіків-контрактників першого року становив становив 6 і 12% у 2022 і 2023 році відповідно (56 і 63 в абсолютних числах).

Лише в одному львівському закладі вищої освіти кількість контрактників-чоловіків першого року навчання упродовж двох років зменшувалась – це Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, де у 2021 році на контракт на перший рік навчання зарахували 266 чоловіків, у 2022 році – удвічі менше (128), а цьогоріч – лише 98 (-52 і -23% відповідно).