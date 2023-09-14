Практику студенти проходитимуть в обласному бюро судмедекспертизи

Студенти Львівського медичного університету імені Данила Галицького на базі обласного бюро судово-медичної експертизи вчитимуться ідентифікувати тіла за ДНК. Тристоронню угоду про співпрацю в цьому напрямку підписали університет, бюро судмедекспертизи і Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти. Про це повідомляє прес-служба ЛНМУ.

Фахівці Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти навчатимуть студентів теорії та практики. Йдеться про роботу у процесі розпізнавання тіл та збору ДНК-матеріалів.

Теоретичні заняття відбуватимуться на базі кафедри судової медицини університету. Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи стане основним місцем для проведення практичних занять. До цього процесу активно залучатимуть закордонних фахівців. Після таких навчань найкращі студенти матимуть змогу пройти безкоштовне стажування за кордоном.

«З Україною ми почали співпрацювати з 2014 року. Ми займаємося процесом відбору, обробки біологічного матеріалу, надаємо технічну допомогу урядам у розшуку зниклих безвісти та їх ідентифікації. Після повномасштабного вторгнення Росії, в Україні були знайдені масові поховання людей, багато з них досі не ідентифіковані, десятки чи навіть сотні тисяч людей – зникли безвісти. З квітня ми надаємо суттєву допомогу в процесі розкопок місць, що становлять інтерес для судово-медичної експертизи, ідентифікації зниклих безвісти та підтримки членів їхніх сімей», – розповів директор програми Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти в Європі Метью Холлідей.

Як інформував ZAXID.NET, у У Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи у лютому запрацював відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, де проводять ідентифікацію загиблих на війні. Також в лабораторії збирають речові докази воєнних злочинів Росії проти українців.