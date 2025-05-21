Щодо блогерки відкрили вже два кримінальні провадження

Національна поліція відкрила вже друге кримінальне провадження щодо української блогерки з Дніпра Анни Алхім (справжнє ім’я – Ганна Бурявченко). Справу відкрили за статтею про державну зраду за зверненням народної депутатки зі Львова Наталії Піпи, повідомила 21 травня політикиня на своїй сторінці у Facebook.

«Нацполіція за моїм і колег депутатським зверненням відкрила проти Алхім ще одне кримінальне провадження – про державну зраду (ст. 111). Допомога ворогу – це злочин», – повідомила Піпа.

Нардепка опублікувала текст звернення, в якому вона та низка інших депутатів закликала правоохоронців провести розслідування щодо публічних дій 33-річної Алхім, що можуть становити загрозу національній безпеці. Зокрема, йдеться про публікацію блогерки про місця розташування лікарень, в яких проходять лікування українські військовослужбовці.

«Після цієї публікації одна з лікарень була обстріляна російськими військами. Такі дії можуть свідчити про несвідоме (а, можливо, і свідоме) надання допомоги ворогу, а також про небезпечне використання інформації, що може загрожувати безпеці громадян України та національній безпеці України», – йдеться у зверненні.

Крім того, депутати звернули увагу на публічні висловлювання Алхім із позитивною оцінкою російського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, йдеться про те, як в одному з інтерв’ю вона підтримала Путіна та назвала його «найвпливовішим політиком світу» та «красавчиком».

У зверненні також нагадали про відео Анни Алхім на фоні Алеї пам’яті загиблим захисникам у Хмельницькому, на яке блогерка додала російську музику та звернули увагу, що вона відмовилася від використання української мови у публічному просторі.

Нагадаємо, Наталія Піпа подала звернення до СБУ та Нацполіції 13 травня. Через годину після того вона повідомила, що почала отримувати погрози телефоном. Нардепка виклала запис одного з дзвінків, на якому російськомовний чоловік, який представився Григорієм Гришканом, говорить, що нардепці «буде боляче».

Того ж дня, 13 травня, заяву до СБУ щодо Алхім написав ветеран, учасник шоу «Холостяк» та блогер Олександр Терен (Будько). У документі йдеться про порушення за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм).

Днями вона зустрілася у Франції з російським блогером. Судячи з її сторіс в Instagram, 16 травня вона повернулась в Україну. Тоді ж поліція за поданням Наталії Піпи відкрила кримінальне провадження щодо Анни Алхім за розпалювання національної ворожнечі.