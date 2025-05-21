Поліція за зверненням нардепки зі Львова відкрила справу про держзраду проти блогерки Алхім
Раніше Наталія Піпа подала депутатське звернення до СБУ та Нацполіції та почала отримувати погрози телефоном
Національна поліція відкрила вже друге кримінальне провадження щодо української блогерки з Дніпра Анни Алхім (справжнє ім’я – Ганна Бурявченко). Справу відкрили за статтею про державну зраду за зверненням народної депутатки зі Львова Наталії Піпи, повідомила 21 травня політикиня на своїй сторінці у Facebook.
«Нацполіція за моїм і колег депутатським зверненням відкрила проти Алхім ще одне кримінальне провадження – про державну зраду (ст. 111). Допомога ворогу – це злочин», – повідомила Піпа.
Нардепка опублікувала текст звернення, в якому вона та низка інших депутатів закликала правоохоронців провести розслідування щодо публічних дій 33-річної Алхім, що можуть становити загрозу національній безпеці. Зокрема, йдеться про публікацію блогерки про місця розташування лікарень, в яких проходять лікування українські військовослужбовці.
«Після цієї публікації одна з лікарень була обстріляна російськими військами. Такі дії можуть свідчити про несвідоме (а, можливо, і свідоме) надання допомоги ворогу, а також про небезпечне використання інформації, що може загрожувати безпеці громадян України та національній безпеці України», – йдеться у зверненні.
Крім того, депутати звернули увагу на публічні висловлювання Алхім із позитивною оцінкою російського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, йдеться про те, як в одному з інтерв’ю вона підтримала Путіна та назвала його «найвпливовішим політиком світу» та «красавчиком».
У зверненні також нагадали про відео Анни Алхім на фоні Алеї пам’яті загиблим захисникам у Хмельницькому, на яке блогерка додала російську музику та звернули увагу, що вона відмовилася від використання української мови у публічному просторі.
Нагадаємо, Наталія Піпа подала звернення до СБУ та Нацполіції 13 травня. Через годину після того вона повідомила, що почала отримувати погрози телефоном. Нардепка виклала запис одного з дзвінків, на якому російськомовний чоловік, який представився Григорієм Гришканом, говорить, що нардепці «буде боляче».
Того ж дня, 13 травня, заяву до СБУ щодо Алхім написав ветеран, учасник шоу «Холостяк» та блогер Олександр Терен (Будько). У документі йдеться про порушення за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм).
Днями вона зустрілася у Франції з російським блогером. Судячи з її сторіс в Instagram, 16 травня вона повернулась в Україну. Тоді ж поліція за поданням Наталії Піпи відкрила кримінальне провадження щодо Анни Алхім за розпалювання національної ворожнечі.