33-річна блогерка зневажливо висловлювалась про українську мову

Поліція відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі щодо української блогерки з Дніпра 33-річної Анни Алхім. Раніше відповідне звернення в поліцію та СБУ подала народна депутатка зі Львова Наталія Піпа.

Анна Алхім відома неодноразовими скандалами довкола підтримки російського контенту. Останній виник після хрещення дітей популярної блогерки Стасі Макєєвої, де ведучий заходу попросив Алхім заспівати українську пісню. На це блогерка відреагувала зневажливо, нецензурно вилаялась, але все ж заспівала пісню українською.

Після цього блогерка з Хмельницького Олена Мандзюк закликала аудиторію в Instagram не стежити за Анною Алхім і сказала, що звернулася в СБУ через поведінку останньої. Після цього Олені Мандзюк також почали погрожувати через дзвінки з невідомих номерів телефону. Між блогерками почались публічні перепалки, однак згодом вони домовились разом відвезти допомогу українським військовим, однак поки що цього ще не зробили.

На цей інцидент відреагували також активісти та нардепи. 13 травня депутатка Наталія Піпа та ветеран Олександр Терен (Будько) звернулися до правоохоронців із проханням перевірити діяльність скандальної блогерки Анни Алхім. Зокрема, нардепка зазначила, що блогерка зневажає Україну та українське і відверто підтримує російське. Вже за годину після допису про звернення в СБУ щодо Анни Алхім народна депутатка повідомила, що отримує телефонні погрози й оприлюднила запис одного з дзвінків. Російськомовний чоловік, який представився Григорієм Гришканом, говорить, що нардепці «буде боляче».

16 травня Наталія Піпа повідомила, що поліція відкрила провадження проти Анни Алхім за розпалювання національної ворожнечі. Сама блогерка на відкриття провадження ще не реагувала.

Раніше Анна Алхім заявляла, що «Путін – красавчик», «українці – терпіли», а західні області України – «завод дебілів». Днями вона зустрілася у Франції з російським блогером. Судячи з її сторіс в Instagram, 16 травня вона повернулась в Україну.