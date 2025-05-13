Наталія Піпа (ліворуч) і Анна Алхім (праворуч)

Народна депутатка зі Львова Наталія Піпа у вівторок, 13 травня, подала депутатське звернення в СБУ та Нацполіцію щодо блогерки Анни Алхім. Після цього Наталія Піпа стала отримувати погрози телефоном, ідеться у Facebook депутатки.

«Подала депутатське звернення до СБУ та Нацполіцію через загрозу національній безпеці. Вимагаю розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції», – написала Наталія Піпа на своїй сторінці.

Своє звернення нардепка аргументує тим, що блогерка Анна Алхім (справжнє прізвище – Буряченко) зневажає Україну та українське і відверто підтримує російське.

«”Путін – красавчік”, танці під російську музику перед портретами загиблих захисників, зневага до України та всього українського, поширення наративів російської пропаганди. Це лише мала частина здобутків блогерки Анни Алхім. І все це не просто огидно, а й має ознаки порушення низки законів України», – написала Наталія Піпа.

Вже за годину після допису про звернення в СБУ щодо Анни Алхім народна депутатка написала, що їй погрожують телефоном і виклала запис одного з дзвінків. Російськомовний чоловік, який представився Григорієм Гришканом, говорить, що нардепці «буде боляче».

«Щойно депутатське звернення щодо Анни Ахлім було зареєстроване, почалися дзвінки із погрозами. А після публікації допису телефон буквально червоний від дзвінків та повідомлень із невідомих номерів», – написала Наталія Піпа.

В одному з коментарів під її дописом користувачка Наталія Станько написала, що людина з таким же голосом днями погрожувала блогерці Олені Мандзюк, яка закликала не стежити за Анною Алхім і нібито також звернулася в СБУ щодо неї.

Заява про кримінал

У вівторок, 13 травня, із заявою про вчинення Анною Алхім кримінального правопорушення в СБУ звернувся ветеран, учасник шоу «Холостяк», блогер Олександр Терен (Будько). Фото заяви він виклав у Threads.

Заява Сашка Терена в СБУ щодо Анни Алхім (фото Threads Сашка Терена))

В документі йдеться про кримінальне порушення за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу про колабораційну діяльність, а саме «про публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини теритрорії України або пулічні заклики до підтримки рішень та/або дій держави-агресора».

З чого все почалося

Скандал довкола Анни Алхім почався після хрещення дітей популярної блогерки Стасі Макєєвої, де ведучий заходу попросив алхім заспівати якусь українську пісню, пише ТСН. На це блогерка закотила очі та артикулювала нецензурну лайку.

Анну Алхім, яка не вперше показує зневагу до українського, почали критикувати, звинувачувати в приниженні української мови та підігруванні російським наративам. Блогерка Олена Мандзюк закликала аудиторію в Instagram не стежити за Анною Алхім і сказала, що звернулася в СБУ через поведінку останньої.

Після цього Олені Мандзюк почали погрожувати телефоном, а згодом вона написала, що 8 травня «було найгіршою ніччю в її житті». На що Анна Алхім відповіла в мережі: «У мене є алібі – я у Варшаві, це не я. А я вам казала, що так і буде, я вам казала, що наступний крок – це буде замах на неї. Ну ніби в принципі так і сталося».

Раніше Анна Алхім заявляла, що «Путін – красавчик», «українці – терпіли», а західні області України – «завод дебілів». Днями вона зустрілася у Франції з російським блогером.