Полтавець Роман Заволока, якого ув'язнили на шість років, не визнав провину

У Полтаві суд визнав винним 28-річного блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та ув’язнив його на шість років. Крім цього, в Заволоки конфіскують половину майна. Служба безпеки України в Полтавській області у вівторок, 4 лютого, повідомила, що засуджений виявився палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні.

Зазначимо, що 26 серпня 2023 року Роман Заволока у центрі Полтави ображав місцевих військових з ТЦК. Фітнес-тренер плюнув у одного із захисників, який отримав на фронті контузію і численні поранення. Під час інциденту Роман Заволока безпідставно звинуватив військових у розв’язанні війни й наголошував, що вони вбивають людей за гроші. Провокації фітнес-блогер знімав на відео та публікував на власній сторінці в Instagram.

В СБУ розповіли, що затриманий неодноразово дискредитував військових. Заволока поширив приблизно 70 публікацій з приниженням захисників. Зокрема, він записував відео, коли підходив до працівників місцевого ТЦК й називав їх «чайками» та «гусями».

Романа Заволоку затримали у Полтаві 29 серпня 2023 року. Під час цього він намагався побити поліцейського. Згідно з висновком медиків, Заволока перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Блогер отримав підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, образі гідності військовослужбовця, погрозі правоохоронцям та виправдовуванні російської агресії. У вересні Октябрський районний суд відправив фітнес-блогера до СІЗО. Суд визнав винним Романа Заволоку й призначив йому шість років з конфіскацією половини майна. У суді провокатор не визнав провину.