Романа Заволоку підозрюють в образах військових та у погрозах правоохоронцям

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід скандальному фітнес-блогеру Роману Заволоці, який ображав військових та плюнув в одного з них. 27-річного полтавця відправили під варту на 60 діб, повідомило у п'ятницю, 1 вересня, «Суспільне».

Рішення ухвалив суддя райсуду Анатолій Савченко. За його рішенням, Роман Заволока перебуватиме під арештом у СІЗО.

Попри клопотання адвокатки Романа Заволоки, суд задовольнив вимогу прокуратури та призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Відповідно, з-під арешту фітнес-блогер зможе вийти 30 жовтня.

«Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно», – заявив Роман Заволока у залі суду.

Нагадаємо, 29 серпня співробітники «КОРД» та СБУ затримали Романа Заволоку за образи військовослужбовців та виправдання російської агресії. Фітнес-блогер публічно ображав представників ТЦК та СП, а також чіплявся до військового через його тремор. Після пояснення військовослужбовця, що він має контузію після бойових дій, Заволока плюнув у нього.

Під час затримання фітнес-тренер пручався, тож на фото правоохоронців видно, що у нього розбите лице. Чоловіка затримали у центрі Полтави біля однієї з кав'ярень.