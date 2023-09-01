Полтавського фітнес-блогера, який плюнув у військового, відправили до СІЗО
Скандальному блогеру Роману Заволоці оголосили про підозри, йому загрожує до п'яти років ув'язнення
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Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід скандальному фітнес-блогеру Роману Заволоці, який ображав військових та плюнув в одного з них. 27-річного полтавця відправили під варту на 60 діб, повідомило у п'ятницю, 1 вересня, «Суспільне».
Рішення ухвалив суддя райсуду Анатолій Савченко. За його рішенням, Роман Заволока перебуватиме під арештом у СІЗО.
Попри клопотання адвокатки Романа Заволоки, суд задовольнив вимогу прокуратури та призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Відповідно, з-під арешту фітнес-блогер зможе вийти 30 жовтня.
«Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно», – заявив Роман Заволока у залі суду.
Нагадаємо, 29 серпня співробітники «КОРД» та СБУ затримали Романа Заволоку за образи військовослужбовців та виправдання російської агресії. Фітнес-блогер публічно ображав представників ТЦК та СП, а також чіплявся до військового через його тремор. Після пояснення військовослужбовця, що він має контузію після бойових дій, Заволока плюнув у нього.
Під час затримання фітнес-тренер пручався, тож на фото правоохоронців видно, що у нього розбите лице. Чоловіка затримали у центрі Полтави біля однієї з кав'ярень.
Роману Заволоці оголосили про підозри за ч. 1 та ч. 2 ст.435-1 ККУ (образа військовослужбовця та виготовлення матеріалів, які містять образу честі військового), ч. 2 345 ККУ (погроза або насильство щодо правоохоронців). Йому загрожує до п'яти років обмеження чи позбавлення волі.