Росіяни заявили про атаку на тренувальний табір 1-ї бригади ТрО ЗСУ

Національна гвардія України підтвердила російську атаку на стрільбище військової частини ЗСУ на Сумщині 20 травня. Внаслідок атаки загинули шестеро військовослужбовців, ще десятеро постраждали, повідомили у пресслужбі Нацгвардії у середу, 21 травня.

У пресслужбі НГУ повідомили, що її командування та правоохоронні органи дадуть «жорстоку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку». Йдеться про ігнорування командуванням військової частини заходів безпеки під час загрози повітряних ударів. Нацгвардія повідомила, що відповідні алгоритми дій були розроблені раніше та надані командувачам.

«У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення. За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам», – повідомили у пресслужбі НГУ.

Зазначається, що в межах слідства нададуть правову оцінку діям усіх посадовців, які ухвалювали рішення.

Нагадаємо, напередодні, 20 травня, Сумська ОВА повідомила про ракетний удар у Шосткинському районі. Місцева влада повідомила про пошкодження інфраструктури одного з підприємств, сімох житлових будинків та дитсадка.

Водночас російське міністерство оборони заявило, що росіяни вдарили по табору підготовки українських військовослужбовців у Шосткинській громаді на Сумщині. Окупанти стверджували, що виявили біля Шостки тренувальний табір 1-й бригаді спецпризначення ТрО ЗСУ та нібито завдали по ньому удар ОТРК «Іскандер».

Також російське міністерство показало відео з дрона-розвідника нібито над місцем удару. На кадрах видно кілька десятків військовослужбовців, які тренуються, а також момент влучання в район, де вони перебували.

Росіяни заявили, що внаслідок атаки нібито загинули до 70 військових ЗСУ, зокрема 20 інструкторів, а також начебто знищений склад боєприпасів та 10 одиниць техніки.

На момент публікації у Генштабі ЗСУ удар по стрільбищу на Сумщині не коментували.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року росіяни завдали удару по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ракетою «Іскандер». За даними ЗМІ, удару нібито завдали під час урочистого шикування для нагородження бійців на Запоріжжі. Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили 3 листопада по особовому складу бригади ракетою «Іскандер-М», внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці. У 128-й бригаді уточнили, що внаслідок російського удару загинули 19 військових.