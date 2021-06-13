Американське космічне агентство НАСА вперше повністю зібрало та показало світу свою надважку ракету, на якій астронавти в цьому десятилітті полетять на Місяць. Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді спустили 65-метровий основний щабель ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше з’єднавши всі три основні елементи суперракети, пише в неділю, 13 червня, BBC.

Запустити цю ракету в перший політ НАСА планує цього року. Під час цього польоту під назвою «місія «Артеміда-1», ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління «Оріон». Астронавтів, щоправда, в ньому не буде: НАСА хоче спочатку випробувати всю систему у безпілотному режимі й тільки потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

Надважка ракета SLS складається з гігантського, висотою з двадцятиповерховий будинок, основного щабля з баками з пальним й чотирма потужними двигунами та з двох твердопаливних прискорювачів довжиною (висотою) 54 метри кожен. Твердопаливні прискорювачі розганятимуть ракету у початковій фазі польоту – під час перших двох хвилин.

У п'ятницю та суботу працівники Космічного центру Кеннеді спочатку підняли краном основний щабель, перевели його з горизонтального у вертикальне положення, опустили між двома прискорювачами, що вже стояли у мобільному пусковому комплексі, та з'єднали їх. Вся ця конструкція наразі стоїть у гігантському складальному цеху. У мобільному пусковому комплексі ракету спочатку тестуватимуть, а потім він вивезе її на стартовий майданчик.

Встановлювати твердопаливні прискорювачі на пусковий комплекс почали ще минулого листопада. Основний же щабель весь цей час проходив ґрунтовне тестування на стенді у штаті Міссісіпі. У березні конструктори та інженери успішно провели стендовий запуск двигунів тривалістю вісім хвилин – саме стільки часу знадобиться SLS, щоб вийти із земної атмосфери. Потім основний щабель привезли на баржі до Космічного центру Кеннеді.

Місія «Артеміда-3», що вперше з 1972 року висадить на поверхню Місяця людей, має стартувати у найближчі роки. Контракт на створення космічного судна для доставки астронавтів НАСА на Місяць виграла компанія SpaceX, що належить американському винахіднику і мільярдеру Ілону Маску.