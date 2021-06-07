Найбагатша людина світу, гендиректор компаній Amazon та Blue Origin Джефф Безос заявив, що у липні полетить у космос на власному космічному кораблі. Про це він повідомив в Instagram у понеділок, 7 червня.

«Ще з п’яти років я мріяв здійснити подорож у космос. 20 липня я здійсню цю подорож разом зі своїм братом. Неймовірна пригода з моїм найкращим другом», – написав Безос.

Компанія Blue Origin в офіційному прес-релізі підтвердила, що Джефф Безос та його брат Марк приєднаються до переможця аукціону у першому пілотованому польоті корабля New Shepard 20 липня. В аукціоні уже взяли участь 6 тис. учасників зі 143 країн, найбільша запропонована сума становить 2,8 млн доларів.

Аукціон, який розпочався 5 травня, завершиться 12 червня. Однак ще у 2018 році агенція Reuters повідомляла, що ціна польоту на New Shepard складе від 200 до 300 тис. доларів.