Посадковий апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace

Українсько-американська компанія Firefly Aerospace, що належить бізнесмену Максиму Полякову, уклала контракт з компанією Ілона Маска SpaceX на доставлення у 2023 році вантажного модуля Blue Ghost на Місяць, повідомляє прес-служба компанії.

«Місія Blue Ghost включатиме доставку корисних вантажів NASA, що будуть необхідні для наукових місячних досліджень та сприятимуть розвитку стійкої присутності на Місяці в межах програми «Артеміда», — заявив віцепрезидент з комерційного продажу SpaceX Том Очінеро.

Так, модуль Blue Ghost полетить на Місяць на ракеті-носії SpaceX Falcon 9 та доправить 10 корисних вантажів для місії NASA в межах програми «Артеміда». Всього він доправить на поверхню Місяця близько 150 кг вантажу.

Нагадаємо, у січні Firefly виграла тендер NASA на запуск малих супутників. У лютому NASA виділило компанії близько 93,3 млн дол. для доправлення на Місяць 10 науково-дослідних і технологічних комплексів. Обладнання має бути спрямоване в район моря Криз на видимому боці Місяця з метою вивчення умов, а також ресурсів супутника Землі.

Що відомо про Максима Полякова

Максим Поляков народився 30 червня 1977 року в Запоріжжі в родині інженерів місцевої філії підприємства «Хартрон». Воно розробляє, випускає та експлуатує автоматичні системи управління ракетно-космічною технікою. З дитинства хотів бути ракетником, однак, за порадою матері, пішов вчитися на гінеколога, але за спеціальністю не працював.

У 2001 році заснував ІТ-компанію, яка, за його ж словами, була першою в Україні, яка працювала для закордонних клієнтів.

У 2003 році виїхав до Единбурга (Шотландія), де засновував компанії, розвивав а потім продавав їх за значно дорожчою ціною.

У 2012 році Поляков заснував у Кремнієвій долині інвестиційний фонд Noosphere Ventures. У 2017 році він через Noosphere Ventures за 75 млн доларів купив американський космічний стартап Firefly Space Systems інженера Тома Маркусика, який до цього працював у Virgin Galactic, Blue Origin і SpaceX.