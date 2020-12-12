Максим Поляков народився у Запоріжжі, починав кар'єру як ІТ-підприємець

Компанія українського бізнесмена Максима Полякова Firefly Black виграла тендер NASA на запуск малих супутників, повідомив офіційний сайт NASA.

Техаська компанія, яка перебуває у власності бізнесмена українського походження Максима Полякова, стала одним із переможців тендера американської космічної агенції на запуск у космос невеликих супутників. Обсяг контракту склав 9,8 млн доларів. Для порівняння, інші компанії-переможниці тендеру – Astra Space і Relativity Space з Каліфорнії – отримали контракти на 3,3 млн доларів кожна.

У NASA зазначили, що невеликі супутники SmallSats відіграють дедалі важливішу роль у освоєнні, демонстрації технологій, наукових дослідженнях та освітніх програмах.

Що відомо про Максима Полякова

Максим Поляков народився 30 червня 1977 року в Запоріжжі в родині інженерів місцевої філії підприємства «Хартрон». Воно розробляє, випускає та експлуатує автоматичні системи управління ракетно-космічною технікою. З дитинства хотів бути ракетником, однак, за порадою матері, пішов вчитися на гінеколога, але за спеціальністю не працював.

У 2001 році заснував ІТ-компанію, яка, за його ж словами, була першою в Україні, яка працювала для закордонних клієнтів.

У 2003 році виїхав до Единбурга (Шотландія), де засновував компанії, розвивав а потім продавав їх за значно дорожчою ціною.

У 2012 році Поляков заснував у Кремнієвій долині інвестиційний фонд Noosphere Ventures. У 2017 році він через Noosphere Ventures за 75 млн доларів купив американський космічний стартап Firefly Space Systems інженера Тома Маркусика, який до цього працював у Virgin Galactic, Blue Origin і SpaceX.