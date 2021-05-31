Міжнародна астрономічна спілка (IAU) назвала малу планету ім'ям видатного українського фізика Івана Пулюя. Про це повідомив у Facebook провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Василь Шендеровський.

«Цієї миті науковці, колектив Тернопільського Національного Технічного Університету ім.Івана Пулюя, жителі Гримайлова чекали більше трьох років. Міжнародна астрономічна спілка (IAU) назвала малу планету ім'ям Івана Пулюя (226858) Ivanpuluj=2004 TY 13, про що повідомлено у Bulletin WGSBN (робоча група з питань номенклатури небесних тіл) Vol.1,#1, 2021,May 14, p.24», – написав Шендеровський у Facebook.

За його словами, так реалізувався один із пунктів заходів по вшануванню 175-річчя від дня народження славетного українського вченого Івана Пулюя.

Хто такий Іван Пулюй

Іван Пулюй – український фізик та електротехнік, винахідник, публіцист та перекладач. Один із першовідкривачів радіоактивного випромінювання.

Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів на Тернопільщині. У 1876 році Пулюй захистив докторську дисертацію та здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.

Працював у галузі молекулярної фізики, електротехніки, досліджував електричні розряди в газах, властивості та природу рентгенівських променів задовго до Вільяма Рентгена. Знаменитий фізик стояв біля витоків одного із найвизначніших досягнень людства – відкриття Х-променів, отримав перші високоякісні світлини з їх застосуванням. Всі експерименти з Х-променями вчений проводив з вакуумними трубками власної конструкції. Пулюй працював в одній лабораторії з Рентгеном і подарував йому свої лампи. Пізніше Рентген отримав Нобелівську премію за винайдення Х-променів.

Володів більш як 10-ма мовами. Переклав підручники з геометрії та фізики для українських гімназій, молитовник на українську мову. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким переклав на українську мову Біблію, розробляв основи концепції національної освіти, працював над словником української технічної термінології. Автор близько 50-ти наукових та науково-популярних праць.

Помер вчений 31 сiчня 1918 року у Празi, де i похований.

На жаль, довший час у себе на батьківщині ім’я Івана Пулюя було невідоме громадськості. І тільки в незалежній Україні ім'я вченого свiтової слави повернулося iз забуття.