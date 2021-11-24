NASA запустила в космос «космічного камікадзе», щоб розбити його об астероїд

У середу, 24 листопада, американське космічне агентство NASA запустило космодрому «Ванденберг» у Каліфорнії запустило ракету Falcon 9 з космічним кораблем, яким через рік хочуть розбити об астероїд з метою зміни траєкторії його руху. Про це повідомляє ВВС.

Спеціально створений космічний апарат має подолати відстань майже 10 млн км до наступної осені і на швидкості 24 тис. км на годину врізатися в астероїд. Науковці сподіваються, що внаслідок удару астероїд змінить траєкторію руху. Очікується, що контрольований таран відбудеться 2 жовтня 2022 року.

Місія NASA, яка отримала назву DART (Double Asteroid Redirection Test). Це перша спроба перевірити реальність такого методу захисту Землі від небезпечних космічних планетарних ударів. Мета «космічного камікадзе», як його жартома називають в космічному агентстві, – навколоземний астероїд Дідім діаметром близько 780 метрів та його супутник, 168-метровий Діморф.

Розміри навколоземного астероїда Дідім та його супутника Діморфа у порівнянні з іншими земними об'єктами. Інфографіка ВВС

Реальної загрози для нашої планети жоден із астероїдів, спостереження за якими астрономи безперервно ведуть з 2003 року, не несе. Однак науковцям відомо щонайменше кілька десятків небесних тіл, ймовірність зіткнення яких із Землею оцінюється значно вище. Тому відпрацювати механізм планетарного захисту було вирішено саме на них.

Приблизно за 10 днів до удару мініатюрний супутник відокремиться від основного космічного корабля, що дозволить передавати зображення удару назад на Землю. У поєднанні зі спостереженнями за допомогою наземних телескопів і бортової камери, яка зніматиме останні моменти перед зіткненням, ці записи повинні дозволити вченим обчислити ступінь, до якої удар змінив орбіту астероїду.

Члени команди Dart перевіряють сонячні батареї космічного корабля, який має врізатись об астероїд. Фото NASA

Траєкторія апарату DART, що важить лише близько 550 кг, розрахована таким чином, щоб він врізався у менший за розміром Діморф на швидкості близько 24 тис. км/год (або 6,6 км/с).

Очікується, що він змінить швидкість меншого астероїда на 1% і змінить його орбітальний період навколо більшого астероїда на кілька хвилин. Оцінити ефект від зіткнення і уточнити нову орбіту астероїда доручено іншій космічній місії ЄКА під назвою «Hera». Втім, станеться це вже за наступного наближення Дідіма і Діморфа до Землі, в 2026 році.