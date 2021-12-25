Новий телескоп James Webb має замінити Hubble, який працює понад 30 років

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відправило у космос телескоп James Webb, який має замінити Hubble. Він – найдорожчий та найбільший телескоп в історії.

Запуск відбувся на космодромі Куру у Французькій Гвіані о 14:20 за українським часом в суботу, 25 грудня. Вартість телескопу – 10 млрд доларів. Він має замінити Hubble, який перебуває у космосі вже понад 30 років.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

James Webb відправили до другої точки Лагранжа (L2), що на відстані 1,5 млн км від Землі. Після запуску телескоп летітиме туди 29 днів. Цей проміжок часу один із найважливіших, оскільки під час польоту він розгортатиме свої інструменти та теплозахисний екран. Через те, що L2 розташований дуже далеко, у разі якоїсь технічної помилки можливості відремонтувати телескоп просто не буде.

#NASAWebb is safely in space with its solar array drawing power from the Sun! Its reaction wheels will keep the spacecraft pointed in the right direction so that its sunshield can protect the telescope from radiation and heat: https://t.co/NZJ7sSJ8fX#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/s4nfqvKJZD — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021

Науковці покладають на телескоп великі надії. Він здатний заглядати в пилові хмари, де формуються зірки та планетні системи. Тому, James Webb допоможе дослідникам більше дізнатися про Всесвіт – від зореутвореня та формування планет до чорних дір та темної матерії.