Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відправило у космос телескоп James Webb, який має замінити Hubble. Він – найдорожчий та найбільший телескоп в історії.

Запуск відбувся на космодромі Куру у Французькій Гвіані о 14:20 за українським часом в суботу, 25 грудня. Вартість телескопу – 10 млрд доларів. Він має замінити Hubble, який перебуває у космосі вже понад 30 років.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6