Військовозобов'язаний мав заплатити за втечу до Молдови 8 тис. доларів

Луцький міськрайонний суд визнав винним Дмитра Костюка у незаконному переправленні людей за кордон та призначив покарання – три роки пробаційного терміну із забороною працювати в правоохоронних органах та конфіскацію всього майна. Згідно з опублікованим у судовому реєстрі вироком, Дмитро Костюк зі спільником хотіли за 8 тис. доларів допомогти ухилянтові втекти до Молдови.

У матеріалах справи йдеться, що 11 березня 2025 року Дмитра Костюка призначили на посаду інспектора з дотримання прав людини ізолятора тимчасового тримання. Вже у квітні він домовився зі знайомим переправляти військовозобов'язаних через державний кордон та запропонували ці послуги клієнту. Чоловікові пообіцяли, що за 8 тис. доларів його доставлять до Кам'янця-Подільського Хмельницької області, а потім допоможуть потрапити до Молдови.

Поліцейський 15 червня на заправці UPG у Луцьку отримав від клієнта 4 тис. доларів, з яких 3 тис. доларів мав передати своєму спільникові. Після цього Дмитра Костюка викрила Служба безпеки України.

Обвинувачений 27 червня уклав з прокурором угоду про визнання провини. Він розкаявся та надав свідчення щодо свого спільника. Крім цього, він надав 200 доларів для проведення слідчого експерименту.

Суддя Анатолій Марчук визнав Дмитра Костюка винним у незаконному переправленні через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) і призначив три роки пробаційного періоду з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки. Крім цього, суд призначив конфіскацію всього майна, яке є у власності Дмитра Костюка. Згідно з декларацією Дмитра Костюка за 2024 рік, він не має у власності нерухомості та транспорту. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що згідно з вироком суду, наразі Дмитро Костюк є безробітним.