Фігуранта затримали у центрі Львова на проспекті Свободи

Поліція та Служба безпеки України 17 липня затримали 50-річного львів'янина, який за 18 тис. незаконно переправляв за кордон військовозобов'язаних. Пресслужба СБУ повідомила, що затриманий є колишнім викладачем університету й обіцяв влаштувати ухилянтів на дипломатичну службу.

«Затриманий обіцяв допомогти оформити документи про нібито працевлаштування ухилянта в одній з міжнародних організацій. На основі таких “документів” військовозобов’язаний міг безперешкодно виїхати до ЄС», – розповіли в СБУ.

Затримання колишнього викладача. Фото СБУ, прокуратури

Львів'янина затримали, коли він отримував від мешканця Дрогобиччини частину плати за послуги – 9 тис. доларів. Колишньому викладачеві повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацію майна.

Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі львів'янину оберуть запобіжний захід.