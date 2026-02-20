Ігор Ситар зараз працює у Львівській обласній ТВК

Колишній викладач Львівського державного університету внутрішніх справ, а нині представник партії «Батьківщина» у Львівській обласній територіальній виборчій комісії Ігор Ситар опинився на лаві підсудних за переправлення ухилянтів. 50-річного кандидата юридичних наук затримали влітку минулого року під час одержання 9 тис. доларів – частини грошей за організацію втечі військовзобов’язаного за кордон. Про завершення слідства та передачу справи до суду у п’ятницю, 20 лютого, повідомили прокуратура та СБУ Львівщини.

Колишнього викладача університету затримали співробітники СБУ та поліції 18 липня 2025 року. За даними слідства, затриманий за 18 тис. доларів запропонував організувати незаконне переправлення мешканця Дрогобиччини за кордон. Клієнт нібито мав проходити дипломатичну службу в одній з міжнародних організацій і таким чином міг безперешкодно виїхати за межі України.

Викладача затримали під час передачі частини грошей у сумі 9 тис. доларів. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, за переправлення ухилянтів на лаві підсудних опинився колишній викладач Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Ігор Ситар.

У 2015 році Ігор Ситар балотувався на виборах до Львівської облради від партії «Наш край», однак не пройшов. На сьогодні Ігор Ситар є представником партії «Батьківщина» у Львівській обласній ТВК.