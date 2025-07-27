Росіяни обстріляли автобус на Сумщині

Вдень неділі, 27 липня, російські військові безпілотником атакували автобус з пасажирами на Сумщині. Про це повідомили у Сумській ОВА та в обласній прокуратурі.

Обстріл стався близько 16:30 біля села Іволжанське Юнаківської громади Сумського району. Окупанти вдарили безпілотником по рейсовому автобусу із цивільними пасажирами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 20 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Всі екстрені служби залучені для реагування на наслідки цієї цинічної атаки по мирному населенню [...] Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію», – повідомили у Сумській ОВА.

Прокуратура Сумщини розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вдень суботи, 26 липня, росіяни атакували безпілотниками центральну частину міста Суми. Під атаку потрапила будівля Сумської обласної військової адміністрації.