Росіяни атакували будівлю Сумської ОВА

Вдень суботи, 26 липня, росіяни атакували безпілотниками центральну частину міста Суми. Під атаку потрапила будівля Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомили голова ОВА Олег Григоров та Нацполіція.

Один з російських безпілотників поцілив по площі Незалежності у центрі міста. Під удар потрапила будівля Сумської ОВА, також пошкоджень зазнав розташований поруч багатоповерховий будинок – у нього вилетіли шибки.

За попередніми даними правоохоронців, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Однак на місці події працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони огородили територію та обстежують місце атаки на наявність вибухонебезпечних предметів.

«Слідчі та вибухотехніки поліції оглядають місце події, збирають речові докази, фіксують масштаби руйнувань та здійснюють фото- та відеофіксацію», – йдеться у повідомленні поліції.

У Сумські ОВА наголосили, що росіяни вже не вперше атакують центр міста.

Нагадаємо, 13 квітня у Вербну неділю російські військові вдарили балістичними ракетами по центральній частині Сум. Внаслідок обстрілу загинули 35 людей.