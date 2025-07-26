Володимир Зеленський оновив перелік номінацій Шевченківської премії

У суботу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №553/2025, що змінює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка (Шевченківської премії). Зокрема, указ розширив кількість номінацій.

Відповідно до указу президента, кількість номінацій щорічної Шевченківської премії збільшилось з 7 до 13. Тепер творча відзнака присуджуватиметься за такими номінаціями:

проза;

поезія;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

В указі президента уточнюється, що отримати премію зможуть лише автори та виконавці нових, оригінальних творів, опублікованих (випущених) протягом останніх п'яти років, але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття Національної премії.

Ще один указ президента №552/2025 передбачає план заходів з нагоди 65-річчя з дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. Йдеться про урочисту церемонію, видання енциклопедичного довідника «Шевченківські лауреати: 1962–2026» та альбому з творами художників – лауреатів премії.

Також до 65-річчя заснування премії планують організувати виставки у Національному музеї Тараса Шевченка та Шевченківському національному заповіднику в Каневі. Крім того, Національний банк України випустить ювілейну монету, а в обіг введуть ювілейну поштову марку.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Премія була заснована у 1961 році.