Головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у 2027 році Росія може бути готова розпочати війну з країнами Європейського Союзу. Про це польського прем’єра сповістив Північноатлантичний альянс, розповів у суботу, 26 липня, Дональд Туск.

«Головнокомандувач сил НАТО в Європі та головнокомандувач американських військ в Європі, генерал Алексус Гринкевич підтвердив американські прогнози. Нещодавно він говорив про це в Європі, що Росія буде готова до конфронтації з Європою, а отже і з нами, вже у 2027 році», – повідомив Дональд Туск.

Польський прем’єр зазначив, що країна має бути готова до будь-якого розвитку подій. Тому, за словами Дональда Туска, у Польщі ухвалила стратегію національної безпеки, щоб підготуватися для можливої конфронтації.

«Польща має бути готова, Польща має бути добре підготовлена, польська армія має бути добре оснащена, а ситуація в Польщі має бути стабільною, щоб ми були готові до будь-якого сценарію», – наголосив Дональд Туск.

Цю інформацію також підтвердив заступник міністра оборони Польщі та депутат Громадянської коаліції Цезарій Томчик, повідомило Polskie Radio. Зокрема, за словами Томчика, у наступному році витрати на оборону Польщі становитимуть приблизно 5% ВВП. Крім того, з 2024 року країна активна впроваджує програму «Східний щит» – зміцнення східних кордонів з Білоруссю та Росією.

«Наші розвідувальні служби також вказують на такий можливий сценарій. І командувачі НАТО, і ми самі говоримо про це. Ми посилиаємо чіткий сигнал Росії та Китаю, що ми знаємо про ці плани та хочемо їм запобігти», – наголосив Цезарій Томчик.

Нагадаємо, під час пресконференції на саміті НАТО у Гаазі 25 червня, Дональд Трамп допустив, що Путін може захотіти розпочати війну проти інших країн.

Європейські країни відчувають загрозу з боку Росії та готуються до можливого вторгнення. Зокрема, Фінляндія, Естонія, Польща, Латвія та Литва наприкінці березня 2025 року ухвалили рішення про вихід Оттавської конвенції, яка передбачає заборону виробництва, застосування та передачі протипіхотних мін. За даними The Telegraph, країни планують замінувати прикордонні ділянки, що межують з Росією, щоб запобігти можливому наступу.

Додамо, що наприкінці березня 2025 року голова Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський повідомив, що Польща могла б захищатися в разі нападу з боку Росії від одного до двох тижнів до того, як союзники по НАТО прибули б на допомогу.