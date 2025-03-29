Країна стикається з дефіцитом деяких боєприпасів

Польща могла б захищатися в разі нападу з боку Росії від одного до двох тижнів до того, як союзники по НАТО прибули б на допомогу. Таку думку висловив голова Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський у коментарі Polsat News.

Відповідаючи на питання журналістів, чи справді Польща мала боєприпаси лише на п’ять днів війни, посадовець зазначив, що така статистика залежить від конкретного обладнання. За словами Луковського, польська армія має на своєму озброєнні стару та сучасну техніку, і дефіцит боєприпасів стосується переважно снарядів до застарілої техніки.

На думку Даріуша Луковського, Польща могла б тримати оборону в разі нападу з боку Росії кілька тижнів до того, як прибудуть сили союзників по НАТО.

«Я думаю, залежно від того, як ведеться ця боротьба, ця оборона може тривати тиждень або два при сьогоднішніх рівнях запасів», – сказав голова бюро нацбезпеки.

Він зауважив, що гіпотетично ситуацію важко оцінити з огляду на різні можливі ситуації при зіткненні з ворогом.

Втім, він зазначив, що Польща має багато механізмів, щоб компенсувати дефіцит боєприпасів – зокрема, це стосується програм обміну поставок від союзних сил. Крім того, за його словами, на тлі повномасштабної агресії Росії проти України, Польща поступово відновлює свій оборонний потенціал та нарощує сили.

«Ми сподіваємося, що за ці два-три роки ми настільки відновимо наш потенціал, що зможемо реально протистояти потенційній агресії з боку Росії», – сказав Луковський.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде Польща допомагати країнам Балтії в разі нападу Росії на них, Луковський відповів ствердно. За його словами, конкретні плани щодо того, як це має виглядати, вже розробили союзники по НАТО.