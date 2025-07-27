Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі

У Києві за одержання хабаря затримали начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП. Про це у суботу, 26 липня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, посадовець вимагав та одержав від військовозобов’язаного 3,5 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв ухилянту зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

Правоохоронці затримали посадовця ТЦК після одержання хабаря. Затриманому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

«У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, 18 липня співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. За даними слідчих, внаслідок дій військових помер мобілізований чоловік.