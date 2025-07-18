У Києві співробітників ТЦК підозрюють у смертельному побитті мобілізованого

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. За даними слідчих, внаслідок дій військових помер мобілізований чоловік. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у травні 2025 року співробітники ТЦК супроводжували мобілізованих чоловік під час переїзду з навчальних центрів у західних областях до Києва. У дорозі мобілізований киянин почав сперечатися зі співробітниками ТЦК. За даними ДБР, чоловік мав проблеми зі здоров’ям. Слідчі встановили, що солдат Шевченківського ТЦК побив киянина та застосував до нього електрошокер.

«Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який перебував в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, ніяк не відреагував на дії підлеглого, не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити. По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть», – йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР повідомило солдату про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Заступнику начальника Подільського ТЦК інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення, вчинене підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України). Йому загрожує ув’язнення строком на 10 років. Наразі обидва підозрюваних перебувають під вартою.

Нагадаємо, нещодавно між Угорщиною та Україною виник конфлікт через смерть мобілізованого закарпатця з угорським паспортом Йосипа Шебештеня. За даними військових, чоловік, перебуваючи у СЗЧ, помер через тромбоемболію легеневої артерії. При цьому на його тілі не виявили ознак побиття. Водночас Угорщина заявляє, що смерть закарпатця настала через побиття під час мобілізації.