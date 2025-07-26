Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що «нездорова частина суспільства» області перекрила дорогу мікроавтобусу з мобілізованими чоловіками, після чого ті змогли втекти. Про це в суботу, 26 липня, повідомила пресслужба центру.

«Черговий привід російським пропагандистам дала нездорова частина суспільства Полтавщини. Унаслідок перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП Збройні сили України недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити», – ідеться в повідомленні.

За даними військових, інцидент трапився в п’ятницю, 25 липня, близько 20:00. Група людей перекрила дорогу автомобілю, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. У результаті силових дій з боку громадян авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.

У ТЦК повідомили, що звернулись до СБУ з поданням щодо дій натовпу, а також до ДБР щодо мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ.

Там пригадали, що перешкоджання законній діяльності Збройних сил України є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

«Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання – до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця – ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) – від 5 до 10 років позбавлення волі», – додали військові.

Якщо ж воїн ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – він підпадає під санкцію ст. 409 КК України — від 5 до 10 років позбавлення волі.