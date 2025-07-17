За кожне порушення правил мобілізації є окрема штрафна санкція

Деякі військовозобов’язані можуть отримати не один, а кілька штрафів за порушення правил мобілізації. Чому так відбувається, пояснили юристи на сайті «Ветеран».

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані чоловіки зобов’язані дотримуватись низки законодавчих вимог – від оновлення військово-облікових даних до проходження ВЛК. За порушення кожного з цих пунктів передбачено окрему адміністративну відповідальність.

Отже, якщо громадянин вчинив кілька порушень, штраф може бути накладений за кожне з них окремо, пояснюють юристи.

Також штрафи можуть накладатися повторно, якщо порушення зроблене не один раз, говорить адвокат Андрій Межирицький.

«Я допускаю, що штрафів для однієї людини може бути декілька. Наприклад, коли людина не перебуває на обліку, не з’явилась на ВЛК до 5 червня, якщо вона обмежено придатна – це все окремі порушення, кожне з яких тягне за собою окремий штраф», – пояснює адвокат.

Кожна повістка – окремо

Окрім того, представники ТЦК та СП мають право накладати окремі штрафи за кожен випадок неявки за повісткою.

«Одна повістка – один штраф. Якщо людина отримала кілька повісток і не з’явилася жодного разу, їй можуть призначити кілька штрафів», – каже адвокатка Катерина Аніщенко.

Разом з тим, кажуть юристи, частина з накладених штрафів може бути оскаржена в суді через типові процедурні помилки в матеріалах, складених працівниками ТЦК.

На скільки можуть оштрафувати

Максимальний розмір одного адміністративного штрафу, згідно з чинним законодавством, становить 25,5 тис. грн.