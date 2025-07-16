Громадяни старше 60 років зможуть укладати контракти з ЗСУ

У середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, який дозволить громадянам старше 60 років під час воєнного стану укладати контракти зі Збройними силами України. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

Відповідно до ухваленого закону, люди старше 60 років, які хочуть укласти контракт з ЗСУ, мають бути визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби. Контракт укладатиметься під час діє воєнного стану строком на один рік з можливістю укладання нових контрактів. Такі громадяни служитимуть на небойових посадах рядового, сержантського, старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Кандидатуру контрактників має погодити командир військової частини у письмовому вигляді, для офіцерів також буде необхідне погодження Генштабу ЗСУ.

Ця категорія контрактників матиме випробовувальний термін строком на два місяці. У разі припинення дії воєнного стану, контракт розриватиметься достроково.

Зауважимо, що наразі в Україні мобілізації на військову службу підлягають військовозобов’язані громадяни віком від 25 до 60 років.

Нагадаємо, у лютому міністерство оборони України почало приймати заявки на однорічні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Молоді добровольці у межах спецконтракту отримають 1 млн грн за рік служби у ЗСУ. Це на додачу до грошового забезпечення та інших бойових виплат.