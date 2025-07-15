В Україні понад 145 тис. колишніх військових та силовиків на пенсії, яким до 60 років. При цьому вони не мобілізовані на службу до ЗСУ чи Сил оборони. Про це у вівторок, 15 липня, повідомила «Економічна правда» з посиланням на дані міністерства соціальної політики.

За даними мінсоцполітики, в Україні проживають 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, які отримують пенсію за вислугу років. При цьому 145,2 тис. з них – чоловіки призовного віку, вони не перебувають на військовій службі, хоча не працюють та не мають інвалідності.

«Економічна правда» зазначає, що середній вік виходу на пенсію військових та силовиків – 51 рік. Водночас закон дозволяє військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років або раніше, за умови 25 років вислуги. Крім того, для силовиків-пенсіонерів передбачені пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати. Йдеться про розмір пенсії, яка має становити до 70% від поточного грошового забезпечення силовиків та військових, які продовжують служити на аналогічній посаді.

Видання зазначає, що закон ухвалили до повномасштабного вторгнення Росії, тому він передбачає надання пільг за професійною ознакою, а не за фактом участі у бойових діях. Водночас жодних суттєвих пільг для мобілізованих військових законодавство не передбачає, хоча вони, як і кадрові військові захищають Україну.

Зазначається, що наразі в уряді планують ініціювати законопроєкт, який передбачає, що саме наявність УБД надаватиме право на пенсійну пільгу.

Додамо, що станом на 10 січня 2025 року, за даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні бронювання від мобілізації мають приблизно 900-950 тис. людей.