Військовослужбовці відмовились виконувати наказ командирів

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які відмовились їхати в зону бойових дій. Про це повідомила пресслужба відомства в понеділок, 30 червня.

Слідчі встановили, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, яка дислокується на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій.

За даними відомства, четверо військових свідомо і відверто проігнорували наказ командирів, хоча їхні побратими таки поїхали на фронт.

«Державне бюро розслідувань наголошує: обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у ст. 65 Конституції України. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші воєнні злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання», – ідеться в повідомленні.

Усім чотирьом військовим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до 10 років ув’язнення.