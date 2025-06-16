При формуванні мобілізаційних планів враховують втрати та конкретні запити військових частин

Генеральний штаб пояснив у відповідь на запит «Української правди», що мобілізаційні плани в Україні визначають за потребами конкретних військових частин. При цьому враховують їхні втрати, функціональне призначення, комплектність й обстановку на фронті.

«Формування завдань базується на потребах конкретних військових частин з урахуванням їх функціонального призначення, втрат, комплектності та оперативної обстановки. Планування мобілізаційних завдань здійснюється вищим військово-управлінським органом – Генеральним штабом ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська зауважили, що розподіл мобілізаційних планів базується на даних інформаційної системи «Оберіг», яка враховує кількість військовозобов’язаних у кожному регіоні. Таким чином формують завдання для ТЦК з урахуванням реального людського ресурсу, закріпленого за конкретною місцевістю. Цей процес на практиці виглядає так:

Генштаб ЗСУ визначає загальну потребу в особовому складі для комплектування підрозділів;

обласні ТЦК отримують планові мобілізаційні завдання та розподіляють їх на райони;

районні ТЦК формують персональні списки, виклики, вручення повісток, облік та оповіщення.

Варто зазначити, що у разі невиконання або неналежного виконання службових обов’язків командир повинен нагадати військовому про них, а за необхідності – накласти дисциплінарне стягнення. А за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на військових ТЦК можуть накласти штрафи.

Нагадаємо, 2 червня Міністерство оборони України затвердило зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, щоб спростити документообіг, пришвидшити прийняття рішень та знизити ризик помилок через людський фактор.