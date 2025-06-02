В Україні змінили умови надання відстрочки для педагогічних працівників. Зміни стосуються терміну надання відстрочки від призову під час мобілізації. Міністерство освіти і науки (МОН) пояснило, чи зможе ТЦК мобілізувати вчителів під час літніх канікул.

Як вказано на сайті МОН, уряд затвердив постанову, яка змінила умови надання відстрочки під призову під час мобілізації для педагогічних працівників, що працюють не менше ніж на 0,75 ставки. Якщо раніше відстрочку педагогічним працівникам давали до завершення навчального року, то зараз її надаватимуть на рік, що запобігає труднощам під час літніх канікул.

«У разі продовження мобілізаційного періоду педагогічні працівники можуть поновити відстрочення, подавши оновлену довідку з місця роботи за тиждень до завершення попереднього терміну. Довідка має містити: підтвердження посади та розмір частки ставки під час оплати праці», – повідомило МОН.

Раніше ZAXID.NET пояснював, чи можуть влітку мобілізувати бакалаврів, які ще не вступили на магістратуру.