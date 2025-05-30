Підприємства, які забезпечують ЗСУ, можуть забронювати всіх працівників

У п’ятницю, 30 травня, український уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, який дозволяє критичним для оборони підприємствам забронювати 100% працівників. Про це повідомили у пресслужбі міністерства економіки.

У міністерстві пояснили, що зміни дозволяють бронювання 100% військовозобов’язаних співробітників підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Також уряд запровадив особливі умови для тих підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Компанії зможуть застосовувати будь-які з трьох критеріїв, встановлених Кабміном – зазначається, що наразі для таких підприємств не є обов’язковими вимоги щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої зарплати по підприємству не менше 20 тис. грн. Крім того, для компаній цієї категорії скасували вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати на рівні від 20 тис. грн.

«Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки», – повідомили у міністерстві економіки.

У Мінекономіки нагадали умови для бронювання працівників компаніями. Зокрема:

підприємство має бути в переліку критично важливих за поданням відповідного органу Міноборони, Міненерго тощо

подання заяви має здійснюватися виключно в цифровому форматі через «Дію».

відповідальними за формування списків підприємств є уповноважені державні органи.

Нагадаємо, 28 травня міністерство цифрової трансформації повідомило, що в «Дії» оновили правила бронювання працівників на критичних підприємствах. Так, до загальної кількості військовозобов’язаних співробітників на підприємстві будуть зараховувати і тих, кого мобілізували після 18 травня 2024 року. Це дозволяє компаніям, які забезпечують ЗСУ, критичну інфраструктуру, медицину, економіку тощо, забронювати більше працівників.