Подати заявку на бронювання працівників можна подати в «Дії»

У застосунку з державних послуг «Дія» оновили правила бронювання працівників для критичних підприємств, повідомили у середу, 28 травня, у пресслужбі міністерства цифрової трансформації. Оновлення дозволяє збільшити кількість працівників для бронювання.

Згідно з оновленими правилами, до загальної кількості військовозобов’язаних співробітників на підприємстві зараховують і тих, кого мобілізували після 18 травня 2024 року. Це дозволяє компаніям забронювати більше працівників.

«Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 – мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер – 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер – 50», – пояснили у пресслужбі міністерства.

За інформацією Мінцифри, якщо мобілізовані працівники не зараховувалися до загальної кількості автоматично, то роботодавець має звернутися до ТЦК та СП і оновити їхні дані. Зазначається, що до оновленого переліку не будуть входити працівники, заброньовані в іншій компанії.

Подати заявку на бронювання працівників можуть компанії та їхні філії, які є в Єдиному переліку критично важливих – зокрема, ті, що забезпечують ЗСУ, критичну інфраструктуру, медицину, економіку тощо. Працівники таких компаній мають бути офіційно працевлаштовані.

У пресслужбі міністерства уточнили, що у працівника, зарезервованого підприємством, має з’явитися статус «виключено з військового обліку» у Реєстрі військовозобов’язаних.